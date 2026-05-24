La Liga, serata da dimenticare per il Mallorca: la reti di Muriqi non basta a salvare il club

La stagione 2025/2026 si è chiusa nel peggiore dei modi per il RCD Mallorca. Nonostante la netta vittoria per 3-0 nell'ultima giornata di campionato contro il Real Oviedo, la squadra delle Baleari non è riuscita a evitare la retrocessione in Segunda Division. Il Maiorca ha concluso il campionato al 18° posto con 42 punti, pagando a caro prezzo una differenza reti sfavorevole rispetto a Levante e Osasuna, che hanno centrato la salvezza. È un epilogo doloroso per un club che, pur avendo dimostrato carattere nell'ultimo match, ha pagato una stagione segnata da troppi alti e bassi.

L'impresa solitaria di Vedat Muriqi

Se c'è un simbolo di questa annata, quello è senza dubbio Vedat Muriqi. L'ex centravanti della Lazio ha vissuto una stagione da record, caricandosi sulle spalle il peso dell'attacco maiorchino. Con 23 reti realizzate in 38 giornate di Liga, il "Pirata" ha confermato di essere un centravanti di caratura internazionale, capace di segnare con continuità nonostante le difficoltà collettive della squadra. Il suo contributo non si è limitato ai gol: è stato il punto di riferimento costante, il leader tecnico e carismatico che ha tenuto vive le speranze di salvezza fino al triplice fischio dell'ultima giornata.

Secondo in classifica marcatori, ma retrocesso

I numeri del kosovaro sono, se possibile, ancora più impressionanti se messi in prospettiva con il resto del campionato: con 23 centri, Muriqi ha chiuso al secondo posto nella classifica marcatori della Liga, dietro solamente a Kylian Mbappé (che ha terminato a quota 25). Una stagione che, dal punto di vista puramente statistico, è da incorniciare, ma che lascia un retrogusto amaro.