Le formazioni ufficiali di Lazio-Arezzo, Motta tra i pali
Le scelte ufficiali di Gattuso per l'amichevole di oggi
Formello, Stadio Fersini - Via onefootball (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)
Lazio-Arezzo, ore 15:00
Tra poco il fischio d'inizio per l'amichevole che la Lazio giocherà durante la sosta Nazionali. Il match è in programma oggi alle 15:00 contro l'Arezzo, allo stadio Mirko Fersini.
Le scelte di Gattuso
LAZIO:
Motta, Leite, Doekhi, Pinamonti, Zaccagni, Noslin, Floriani M., Belahyane, Pedraza, Serra, Farcomeni.
A disp.: Renzetti, Pannozzo, Pellegrini, Lazzari, R. Bordon, Morelli, Ciucci, Gatto, Santagostino, Milillo, Canali, Montano, Sulejmani.
Allenatore: Gennaro Gattuso
Arezzo:
Seculin, Mena, Coppolaro, Leone, Cerri, Pattarello, Gilli, Sala, Ionita, Chierico, Righetti.
A disp.: Trombini, Serban, Illanes, Mawuli Eklu, mancuso, Viviani, Arena, Mancini, Manes, Cianci, Olivieri.
Allenatore: Cristian Bucchi