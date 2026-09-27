Le formazioni ufficiali di Lazio-Arezzo, Motta tra i pali

Le scelte ufficiali di Gattuso per l'amichevole di oggi

Alisia Cerqua /
Formello, Stadio Fersini - Via onefootball (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)
Formello, Stadio Fersini - Via onefootball (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Lazio-Arezzo, ore 15:00

Tra poco il fischio d'inizio per l'amichevole che la Lazio giocherà durante la sosta Nazionali. Il match è in programma oggi alle 15:00 contro l'Arezzo, allo stadio Mirko Fersini. 

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Le scelte di Gattuso

LAZIO: 

Motta, Leite, Doekhi, Pinamonti, Zaccagni, Noslin, Floriani M., Belahyane, Pedraza, Serra, Farcomeni.

A disp.: Renzetti, Pannozzo, Pellegrini, Lazzari, R. Bordon, Morelli, Ciucci, Gatto, Santagostino, Milillo, Canali, Montano, Sulejmani. 

Allenatore: Gennaro Gattuso

 

Arezzo: 

Seculin, Mena, Coppolaro, Leone, Cerri, Pattarello, Gilli, Sala, Ionita, Chierico, Righetti.

A disp.: Trombini, Serban, Illanes, Mawuli Eklu, mancuso, Viviani, Arena, Mancini, Manes, Cianci, Olivieri.

Allenatore: Cristian Bucchi

 

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