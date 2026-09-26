Rovella e Marusic torneranno a disposizione nel match contro la Juventus, out contro il Monza

Le condizioni di Nicolò Rovella

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, la risonanza magnetica ha evidenziato come il riassorbimento dell’edema dopo il problema muscolare accusato da Rovella stia procedendo bene.

Il suo rientro

Nonostante il miglioramento, il suo ritorno in campo però non è previsto nella prossima partita di Serie A che giocherà la Lazio. Infatti, contro il Monza non sarà disponibile. Il suo rientro, secondo quanto raccolto dal quotidiano, dovrebbe coincidere con quello di Adam Marusic. Entrambi saranno a disposizione nella settima giornata di Campionato contro la Juventus.