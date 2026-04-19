Juventus-Bologna 2-0, balzo Champions per la vecchia signora

Prima David poi Thuram ed i bianconeri battono i rossoblu di Italiano

Leoni Andrea /

Da pochi istanti si è chiusa la partita dell'Allianza Stadium di Torino, Juventus-Bologna. Il risultato è stato di 2-0 per i bianconeri grazie alle reti di David e Thuram. Può sorridere Spalletti che guadagna punti importanti per un posto in Champions League. Delusione invece per il Bologna di Italiano, che forse paga anche la sfida europea.

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La partita

Passano appena 100 secondi e la Juventus cambia già il risultato grazie alla rete del suo centravanti David. I bianconeri mettono più grinta e lucidità rispetto al Bologna. La squadra di Vincenzo Italiano prova qualche iniziativa ma le manovre risultano fin troppo lente e timide. Il primo tempo finisce 1-0 per la Juventus.

Stesso monologo nella ripresa, la Juventus controlla mentre il Bologna si limita fin troppo a fare il suo compitino con delle sterili ripartenze che non preoccupano mai l'avversario. I bianconeri la chiudono grazie al colpo di testa di Thuram, 2-0 e risultato da portare solo in porto. La vecchia signora ci riesce tranquillamente.

Le rispettive classifiche

Balzo importante per la Juventus grazie a questa vittoria. Adesso i punti sono 63 e un importante +5 rispetto al quinto posto occupato da Como e Roma. La Champions League diventa un pensiero più vicino e concreto.

Male il Bologna oggi. Una squadra stanca e lenta. Ottavo posto in classifica con 48 punti a referto. 

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