Juventus-Bologna 2-0, balzo Champions per la vecchia signora

Da pochi istanti si è chiusa la partita dell'Allianza Stadium di Torino, Juventus-Bologna. Il risultato è stato di 2-0 per i bianconeri grazie alle reti di David e Thuram. Può sorridere Spalletti che guadagna punti importanti per un posto in Champions League. Delusione invece per il Bologna di Italiano, che forse paga anche la sfida europea.

La partita

Passano appena 100 secondi e la Juventus cambia già il risultato grazie alla rete del suo centravanti David. I bianconeri mettono più grinta e lucidità rispetto al Bologna. La squadra di Vincenzo Italiano prova qualche iniziativa ma le manovre risultano fin troppo lente e timide. Il primo tempo finisce 1-0 per la Juventus.

Stesso monologo nella ripresa, la Juventus controlla mentre il Bologna si limita fin troppo a fare il suo compitino con delle sterili ripartenze che non preoccupano mai l'avversario. I bianconeri la chiudono grazie al colpo di testa di Thuram, 2-0 e risultato da portare solo in porto. La vecchia signora ci riesce tranquillamente.

Le rispettive classifiche

Balzo importante per la Juventus grazie a questa vittoria. Adesso i punti sono 63 e un importante +5 rispetto al quinto posto occupato da Como e Roma. La Champions League diventa un pensiero più vicino e concreto.

Male il Bologna oggi. Una squadra stanca e lenta. Ottavo posto in classifica con 48 punti a referto.