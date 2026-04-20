Rocchi e Paradiso insieme: lo scatto che fa sognare i tifosi biancocelesti

È bastato uno scatto pubblicato sui social per accendere l'entusiasmo dei tifosi biancocelesti. Tommaso Rocchi, indimenticato bomber, ha voluto regalare ai suoi follower un momento di vita vissuta, immortalato insieme al cantante Tommaso Paradiso, di nota fede laziale. Personalità che, ognuna nel proprio settore, hanno saputo lasciare un segno nell'ambiente Lazio.

Il post di Tommaso Rocchi

Tra sport e note: un incontro in biancoceleste

La foto, che vede i protagonisti uniti in un abbraccio amichevole, conferma quanto il calcio e la musica siano mondi vicini, capaci di creare ponti e legami solidi nel tempo. Rocchi, da sempre molto legato al suo pubblico, ha scelto di commentare il post con un semplice applauso, lasciando che fosse l'immagine stessa a raccontare questa bella storia di amicizia.