Serie A | Roma-Lazio, le formazioni ufficiali: continua l'emergenza per Grassadonia

È tempo di derby nella Capitale. Dopo il primo incontro stagionale nella Women’s Cup, Roma e Lazio Women si incontrano nuovamente, ma questa volta in Serie A: oggi alle ore 15:30 infatti le due squadre scenderanno in campo allo Stadio “Tre Fontane” per la sesta giornata di campionato Athora.

Dopo la pesantissima sconfitta in semifinale di Women's Cup, le biancocelesti sono in cerca di riscatto, anche per agganciare la vetta della classifica: al “Tre Fontane” si prospetta un vero e proprio scontro diretto, l’ultima vittoria contro il Napoli ha portato le biancocelesti a soli 3 punti dal primo posto, attualmente occupato proprio dalla Roma. In attesa dell’inizio della sfida Luca Rossettini e Gianluca Grassadonia hanno diramato le loro formazioni ufficiali in vista del derby femminili.

Le undici titolari della Roma

ROMA (4-3-3): Baldi; Bergamaschi, Oladipo, Valdezate, Di Guglielmo; Giugliano, Rieke, Greggi; Pilgrim, Viens, Corelli. A disp.: Lukasova, Soggiu, Veje, Kuhl, Dragoni, Pante, Pandini, Thogersen, Babajide, Galli, Piekarska. All.: Luca Rossettini

La formazione ufficiale della Lazio

LAZIO (4-3-1-2): Durante; Castiello, Baltrip-Reyes, D`Auria, Oliviero; Goldoni, Benoit, Monnecchi; Ashworth-Clifford; Visentin, Piemonte. A disp.: Karresmaa, Gregori, Mancuso, Mesjasz, Martin, Karczewska. All.: Gianluca Grassadonia