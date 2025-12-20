Lazio-Cremonese, Sarri: "Primo tempo scadente. Segnali per il mercato? Di fumo"
Il Comandante Maurizio Sarri ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della gara Lazio-Cremonese
Il Comandante Maurizio Sarri ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della gara Lazio-Cremonese
Le dichiarazioni di Sarri a Dazn
Un pizzico di delusione c'è, abbiamo fatto un primo tempo scadente a livello di qualità e qualcosa di più nel secondo. Negli ultimi venti metri però abbiamo fatto veramente troppo poco, anche se avevamo la sensazione di poter vincere la partita. Però quando l'emergenza diventa quotidianità, qualcosa si deve pagare.
Quest'anno sopporterò tutto, ho fatto una scelta e la manterrò fino alla fine. Mercato? Parlate con la società, non so che dirvi, io non so nulla. Se ho avuto segnali? Di fumo! Saranno gli indiani... C'è Hernanes in studio? Ci farebbe comodo sicuramente (ride, ndr.).
Vecino
La mezzala sinistra la usiamo per il palleggio e per alzarsi. Poi siamo stato costretti a cambiare e qualche meccanismo è venuto un po' meno. Abbiamo avuto poco palleggio e la ricerca della profondità da troppo lontano. Nel secondo tempo abbiamo alzato il ritmo, anche se non in maniera pulitissima. Abbiamo fatto troppo poco.
Gli esterni
Qualche gol l'hanno fatto, un po' di contributo ce l'hanno dato. Ci sta mancando l'apporto dei centrocampisti come dagli attaccanti, speriamo di poter risolvere questo problema. Noi da molto tempo abbiamo fuori tanti giocatori, qualcosa paghiamo per forza.
Le parole di Sarri ai microfoni di LSC
L'aspetto positivo è che questa è una squadra pericolosa, noi abbiamo concesso poco. L'aspetto negativo è che nel primo tempo abbiamo dato poca qualità, un po' meglio il secondo tempo anche a livello di ritmi. La sensazione è che si poteva vincere, ma un po' poco negli ultimi metri per vincerla davvero. Penso che queste sono partite non di alto livello, ma non puoi fare troppi appunti alla squadra. La squadra sta cercando di dare, c'è una situazione di emergenza e abbiamo accusato un deficit qualitativo. Se l'emergenza dura 15 giorni è un problema, se dura 5 mesi è difficilmente risolvibile. Alla Lazio auguro tutto il bene possibile. In questo momento i pensieri vanno alla prossima partita, non all'anno prossimo. Sinceramente non so chi far giocare a centrocampo. Natale? Quando il campionato non si ferma passa in secondo piano, saluterò la famiglia ma il pensiero sarà alla partita.