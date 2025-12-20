Lazio-Cremonese, Provedel: "Non ci sono alibi, ci resta l'amaro in bocca"

Le dichiarazioni di Provedel a Dazn

Il pareggio

Non ci sono alibi, Guendouzi ha ragione. Loro sono venuti qua e si sono difesi molto bene, noi potevamo fare molto di più.

I clean sheet

A livello difensivo non abbiano concesso niente, non ho fatto una parata. Ci resta l’amaro in bocca per il risultato, ma guardiamo il lato positivo.

 

