Lazio-Cremonese, Provedel: "Non ci sono alibi, ci resta l'amaro in bocca"
Ivan Provedel ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della gara Lazio-Cremonese
Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Le dichiarazioni di Provedel a Dazn
Il pareggio
Non ci sono alibi, Guendouzi ha ragione. Loro sono venuti qua e si sono difesi molto bene, noi potevamo fare molto di più.
I clean sheet
A livello difensivo non abbiano concesso niente, non ho fatto una parata. Ci resta l’amaro in bocca per il risultato, ma guardiamo il lato positivo.