Gigot saluta: "Un ringraziamento speciale va ai tifosi, che sono sempre stati presenti..."

"Il vostro sostegno, la vostra passione e la vostra fedeltà resteranno sempre con me..."

Alisia Cerqua /

“Conserverò dei bei ricordi…”

Il Francese Samuel Gigot ha rescisso il proprio contratto con la Lazio, l'ufficialità è arrivata il 1 settembre. Si chiude così la sua avventura con la maglia biancoceleste. 

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Il saluto di Gigot sui social

Ciao Laziali, Ci tengo a ringraziare tutte le persone che ho incontrato all'interno del club, i miei compagni di squadra, lo staff e la dirigenza. Anche se questa avventura non è andata come tutti noi avremmo sperato, conserverò dei bei
ricordi del mio periodo qui. Un ringraziamento speciale va ai tifosi, che sono sempre stati presenti, nei momenti belli come in quelli difficili. Il vostro sostegno, la vostra passione e la vostra fedeltà resteranno sempre con me
Auguro il meglio alla Lazio e a tutte le persone che ne fanno parte.
Grazie di tutto. Forza Lazio !

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