Gigot saluta: "Un ringraziamento speciale va ai tifosi, che sono sempre stati presenti..."

Il Francese Samuel Gigot ha rescisso il proprio contratto con la Lazio, l'ufficialità è arrivata il 1 settembre. Si chiude così la sua avventura con la maglia biancoceleste.

Ciao Laziali, Ci tengo a ringraziare tutte le persone che ho incontrato all'interno del club, i miei compagni di squadra, lo staff e la dirigenza. Anche se questa avventura non è andata come tutti noi avremmo sperato, conserverò dei bei

ricordi del mio periodo qui. Un ringraziamento speciale va ai tifosi, che sono sempre stati presenti, nei momenti belli come in quelli difficili. Il vostro sostegno, la vostra passione e la vostra fedeltà resteranno sempre con me

Auguro il meglio alla Lazio e a tutte le persone che ne fanno parte.

Grazie di tutto. Forza Lazio !