Il calendario della Lazio dalla sesta alla dodicesima giornata

Anticipi e posticipi

La lega Serie A ha reso note le date e gli orari di tutte le partite che si disputeranno dalla sesta alla dodicesima giornata di campionato. L'inizio è stato fissato per il fine settimana del 10 e 11 ottobre per arrivare fino a quello del 21 e 22 novembre.

La Lazio affronterà il Monza nella sesta giornata, domenica 11 ottobre

Tutte le date e gli orari: