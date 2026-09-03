Il calendario della Lazio dalla sesta alla dodicesima giornata

Tutte le date e gli orari: domenica 11 ottobre alle ore 15 la Lazio scenderà in campo contro il Monza

Alisia Cerqua /
pallone serie a 2026/27 puma

Anticipi e posticipi 

La lega Serie A ha reso note le date e gli orari di tutte le partite che si disputeranno dalla sesta alla dodicesima giornata di campionato. L'inizio è stato fissato per il fine settimana del 10 e 11 ottobre per arrivare fino a quello del 21 e 22 novembre. 

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La Lazio affronterà il Monza nella sesta giornata, domenica 11 ottobre

Tutte le date e gli orari:

  • Sesta giornata:  Lazio-Monza, domenica 11 ottobre 2026 ore 15:00
  • Settima giornata: Juventus-Lazio, domenica 18 ottobre 2026 ore 20:45
  • Ottava giornata: Lazio-Parma, sabato 24 ottobre 2026 ore 20:45
  • Nona giornata: Sassuolo-Lazio, martedì 27 ottobre 2026 ore 18:30
  • Decima giornata: Lazio-Cagliari, domenica 1° novembre 2026 15:00
  • Undicesima giornata: Napoli-Lazio, domenica 8 novembre 2026 ore 12:30
  • Dodicesima giornata: Lazio-Lecce, sabato 21 novembre 2026 ore 15:00
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