Il calendario della Lazio dalla sesta alla dodicesima giornata
Tutte le date e gli orari: domenica 11 ottobre alle ore 15 la Lazio scenderà in campo contro il Monza
Anticipi e posticipi
La lega Serie A ha reso note le date e gli orari di tutte le partite che si disputeranno dalla sesta alla dodicesima giornata di campionato. L'inizio è stato fissato per il fine settimana del 10 e 11 ottobre per arrivare fino a quello del 21 e 22 novembre.
La Lazio affronterà il Monza nella sesta giornata, domenica 11 ottobre
Tutte le date e gli orari:
- Sesta giornata: Lazio-Monza, domenica 11 ottobre 2026 ore 15:00
- Settima giornata: Juventus-Lazio, domenica 18 ottobre 2026 ore 20:45
- Ottava giornata: Lazio-Parma, sabato 24 ottobre 2026 ore 20:45
- Nona giornata: Sassuolo-Lazio, martedì 27 ottobre 2026 ore 18:30
- Decima giornata: Lazio-Cagliari, domenica 1° novembre 2026 15:00
- Undicesima giornata: Napoli-Lazio, domenica 8 novembre 2026 ore 12:30
- Dodicesima giornata: Lazio-Lecce, sabato 21 novembre 2026 ore 15:00