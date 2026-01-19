ESCLUSIVA | Enrico Todesco: "Lazio-Como? Sarà bellissima. Su Lotito..."

Poche ore separano il fischio di inizio allo stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Como. La sfida sicuramente più interessante di questa 21sima giornata di serie A, in cui si affrontano due squadre che lottano per la zona europea. Gli uomini di Fabregas da una parte, che stanno raccogliendo quanto seminato da un progetto ambizioso. E poi la Lazio di Sarri, che spera di risalire in classifica per buttarsi nella mischia per giocarsi un posto nella prossima Europa. In vista del match di questa sera, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di LazioPress, Enrico Todesco, doppio ex di Como e Lazio.

