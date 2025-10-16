Lazio, Cardone: "Dia dovrà tornare ai livelli di inizio scorso campionato. Fabiani?..."

Giulio Cardone ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei riguardo le aspettative su Boulaye Dia, la questione Nicole Vernis, sul Ds Angelo Fabiani e sui possibili recuperi per l'incontro Atalanta-Lazio, in programma domenica 21 ottobre alle ore 18:00.

Le dichiarazioni di Giulio Cardone a Radiosei

Riguardo Boulaye Dia

Ci si aspetta tanto da Dia, dovrà sostituire Castellanos per più di un mese. Con Atalanta e Juventus dovrà tornare ai livelli di inizio scorso campionato. Ha segnato con la Lazio un totale di 13 gol, uno in meno del bottino della scorsa stagione del Taty. Sarri lo considera più centravanti e più cannoniere dell’attaccante argentino, è importante però che lo dimostri in queste gare.

La frase di Fabiani

La tempistica, qualche minuto dopo l’esito della risonanza di Castellanos, mi aveva fatto pensare che il suo messaggio fosse riferito a questa situazione. In realtà, da quanto mi risulta quel messaggio riguardava la regolamentazione delle norme per il tesseramento dei giovani attraverso contratti da apprendistato. Ne discuteva con il dirigente Bianchin e si faceva riferimento alla posizione della FIGC sul tema. Questa è la versione del club.

Gli infortuni

Taty dovrà stare fuori più di un mese e mezzo, c’è sconforto. Parlando esclusivamente di campo, le cose sembrano andare leggermente meglio. Zaccagni ha svolto quasi tutto l’allenamento. Dia si è allenato con il gruppo e Marusic si prepara a partire titolare a Bergamo.

Su Nicole Vernis