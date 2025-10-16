Una Lazio dalle mille sfaccettature: ecco i tre diversi moduli per la sfida di Bergamo

La Lazio si trova a dover affrontare una situazione di emergenza ed infortuni e questo comporta sicuramente alcune correzioni tattiche per il match contro l’Atalanta. Mister Sarri - proprio colui che aveva fatto del 4-3-3 una specie di dogma nella sua carriera - sta dimostrando un‘ampia duttilità tattica per aiutare la sua amata Lazio.

Lazio in emergenza: le soluzioni e il ritorno di Dia

Come riporta La Gazzetta dello Sport, nelle prime sei giornate di campionato, Sarri ha già utilizzato tre diversi sistemi di gioco: il consueto 4-3-3, il 4-4-2 a Genova ed, infine, il 4231 contro il Torino. Adesso, alle porte della sfida contro l’Atalanta e in preparazione del match casalingo contro la Juve, potrebbe essere provato un altro modulo ancora: il 4-4-1-1. È vero che il Comandante è sempre tentato dall’idea di tornare al suo amato e prediletto 4-3-3, così come dalla voglia di puntare di nuovo sul 4-2-3-1. Tutto dipenderà dai giocatori che la Lazio avrà a disposizione nei prossimi giorni: primo fra tutti, Dia del quale si attende il recupero per capire come adattare la posizione degli altri compagni e capire quale modulo prediligere. Forse proprio la presenza del senegalese, seppur un’ottima notizia, rende la scelta ancora più complicata perché acuisce i dubbi che riguardano la composizione di centrocampo e attacco.

