Lazio, un biancoceleste raggiunge un grande traguardo: ecco di chi si tratta

Buone notizie in casa Lazio, un calciatore biancoceleste ha raggiunto un ottimo traguardo e si tratta del portiere Ivan Provedel, infatti, il numero 94 è stato collocato al secondo posto nella classifica di Zonafanta riguardante i portieri che hanno evitato più gol nei top 5 Campionati in questa stagione (Serie A, Premier League, La Liga, Ligue 1, Bundesliga). Sicuramente un grande anno per il biancoceleste che, dopo aver trascorso gran parte della stagione scorsa in panchina per dare spazio a Christos Mandas, è stato riconfermato titolare dal Comandante Maurizio Sarri.

Il record raggiunto da Provedel

I numeri di Ivan Provedel

Nonostante la stagione non sia iniziata nel migliore dei modi per le aquile, che in 6 giornate di Campionato sono riuscite ad ottenere soltanto 7 punti, tuttavia, per Ivan Provedel la situazione sembra essere migliore, tanto che il portiere è riuscito ad essere schierato nuovamente in campo in ogni partita e, fino ad ora, sono 21 i tiri da lui parati e 2 le partite terminate con un clean sheet. Le stagioni passate, invece, il 31enne è riuscito a realizzare 51 parate e 6 clean sheet sotto la guida di Baroni ed ha parato 68 palloni e concluso 9 partite senza prendere gol nell'ultima stagione di Maurizio Sarri e Tudor, precisamente 2023/2024. Per quanto riguarda le reti subite, se ne contano 7 in questa stagione, 40 l'anno scorso e 33 due anni fa.

