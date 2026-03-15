Lazio-Milan, Provstgaard nel pre: “Felice di avere questa opportunità dal mister. Sui tifosi..."
L'intervento nel pre gara di Lazio-Milan del giocatore biancoceleste
Poco prima del fischio d’inizio di Lazio-Milan, il giocatore biancoceleste, Provstgaard, ha parlato ai microfoni di Dazn e Lazio Style Radio, soffermandosi su diverse tematiche legate al match in programma alle ore 20:45.
Il biancoceleste a Dazn
Una partita importantissima, i nostri tifosi sono tornati stasera e loro ci danno la carica per fare una bella partita.
Sull'assenza di Romagnoli
Io gioco quando il mister mi vuole, sono felice di questa opportunità. Partita grandissima.
Il difensore a LSC
I tifosi sono importanti per noi, l'atmosfera sarà bellissima, uno stadio pieno d'amore. Sarà dura ma dobbiamo fare una partita con grande motivazione, avere un alto livello fisico e tecnico, loro sono forti.