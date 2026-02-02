Di Marzio: "Offerta del Besiktas per Tavares. Pedraza…"
Nuno Tavares - Depositphotos
Tante le situazioni in casa Lazio ancora da delineare soprattutto per quel che riguarda il fronte uscito con diversi calciatori che hanno diverse offerte.
Nuova offerta del Besiktas per Tavares
Come riportato da Gianluca Di Marzio, Il Besiktas ha fatto un'offerta alla Lazio di circa 10 milioni di euro per Nuno Tavares, ma il club biancoceleste prima di prendere in considerazione la cessione del portoghese vuole bloccare il sostituto. La pista che porta a Pedraza è difficilmente percorribile per tempi tecnici.