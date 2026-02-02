Ufficiale: la Lazio ha acquistato Blaz Kovac dal NS Mura

Nella frenesia delle ultime ore di mercato, la Lazio ha appena ufficializzato un nuovo acquisto probabilmente per la Primavera di Punzi

Beniamino Civitelli /
NS Mura - Via onefootball (Photo by Jurij Kodrun/Getty Images)
NS Mura - Via onefootball (Photo by Jurij Kodrun/Getty Images)

Nella frenesia delle ultime ore di mercato (chiusura prevista alle ore 20.00), la Lazio ha appena ufficializzato un nuovo acquisto probabilmente per la Primavera di Punzi.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Depositato il contratto di Blaz Kovac

Come si apprende dal sito della Lega Serie A e dal comunicato apparso sul sito ufficiale della Lazio, la società biancoceleste ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo dal NS Mura di Blaz Kovac, difensore sloveno classe 2009. Il sedicenne verrà con ogni probabilità aggregato alla Primavera di Francesco Punzi.

Il comunicato della Lazio

Bandiera Lazio

La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente i diritti del contratto sportivo del calciatore Blaz Kovac, proveniente dal NS Mura.


 

Pedullà fa il punto: "La Lazio ha liberato Vecino e bloccato Belahyane. Su Frattesi e Tavares..."
Atletico Madrid in trattativa per un giocatore finito nel mirino della Lazio