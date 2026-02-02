Ufficiale: la Lazio ha acquistato Blaz Kovac dal NS Mura
Nella frenesia delle ultime ore di mercato (chiusura prevista alle ore 20.00), la Lazio ha appena ufficializzato un nuovo acquisto probabilmente per la Primavera di Punzi.
Depositato il contratto di Blaz Kovac
Come si apprende dal sito della Lega Serie A e dal comunicato apparso sul sito ufficiale della Lazio, la società biancoceleste ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo dal NS Mura di Blaz Kovac, difensore sloveno classe 2009. Il sedicenne verrà con ogni probabilità aggregato alla Primavera di Francesco Punzi.
Il comunicato della Lazio
La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente i diritti del contratto sportivo del calciatore Blaz Kovac, proveniente dal NS Mura.