Furlanetto: "La serata era per Pedro, è stato un grande onore giocare con lui"

Furlanetto ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, Dazn e LSC al termine dell'incontro Lazio-Pisa, valido per l'ultima giornata di Campionato

L'intervento di Furlanetto a Sky Sport

La serata era per Pedro. Quella parata su Angori è stata anche per lui, meritava di uscire con una vittoria, anche con un gol. Gliel’ho detto anche quando stava uscendo: per me è stato un grandissimo onore giocare con lui. Anche se non ha lasciato un trofeo, ha lasciato tante belle cose. Lo ricorderemo per sempre come giocatore e persona

L'intervento di Furlanetto a Dazn

Pedro? Non ci sono parole, da piccolo lo guardavo in tv, è stato un campione, essere in campo con lui è un’emozione davvero grande. È stata una settimana difficile da raccontare, il giorno prima del derby ho saputo che avrei giocato, è stata un’emozione grande. Aldilà del problemino di oggi che non è niente di che sono contentissimo. Non me lo sarei mai aspettato, era difficile immaginare un esordio così.

L'intervento di Furlanetto a LSC

Settimana difficile, anche da raccontare, perché ho detto a tutti che probabilmente non avevo ancora realizzato dopo la partita quello che era successo. E neanche adesso mi rendo conto di cosa sia successo in settimana e cosa ho provato. È stata una settimana incredibile, non me lo sarei mai immaginato. Ho aspettato questo momento da tutta la vita non sapendo mai quando sarebbe capitato. Sono davvero felice.

Io il massimo palcoscenico che avevo affrontato era la Serie C, non sapevo come mi sarei comportato su questi campi. I miei compagni hanno avuto un ruolo fondamentale anche al derby, che è una partita diversa dalle altre. Ma mi hanno fatto sentire tranquillo ed è stata una cosa fondamentale avere i compagni con me