Tre anni senza Mihajlović: l'omaggio della Curva Nord

Sono passati ormai tre anni dalla tragica scomparsa di Sinisa Mihajlović, uno degli eroi dello storico scudetto della Lazio nel 2000. Un uomo che ha scritto pagine indelebili della storia biancoceleste, senza mai nascondere il suo affetto per i colori laziali e il suo popolo.

In occasione dall'avversario della sua scomparsa, avvenuta il 16 dicembre 2022, i tifosi biancocelesti hanno voluto omaggiare non solo un giocatore, diventato una delle leggende della storia capitolina, ma soprattutto un vero guerriero che ha vestito con onore e rispetto la maglia laziale.

Lo striscione

Nel popolo laziale rivive il tuo spirito guerriero

Le immagini della Nord