Calciomercato, Ds del Vasco de Gama: “Rayan? Nessuno ha raggiunto le cifre stabilite”

Admar Lopes, direttore sportivo del Vasco de Gama, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa riguardo il calciatore Rayan, che sembra essere entrato nel mirino del club biancoceleste. Il problema principale dell'attaccante, tuttavia, è la sua alta valutazione, infatti, il club brasiliano non accetterà offerte inferiori ai 35 milioni di euro.

Abbiamo rinnovato il contratto del giocatore meno di un mese fa. E' un calciatore molto importante per la dinamica della squadra, molto importante tecnicamente e anche per quello che rappresenta oggi per il club e la tifoseria.

Nessuno ha raggiunto le cifre che abbiamo stabilito. Quando arriveranno, e se l’atleta mostrerà la volontà di abbracciare un progetto che sia molto positivo per il Vasco e per lui stesso, ne discuteremo. Poiché questo non è ancora accaduto, contiamo su Rayan non solo fino alla finestra di mercato di metà anno, ma fino a dicembre 2028 quando scadrà il suo contratto.