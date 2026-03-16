Lazio, non solo il trionfo all'Olimpico: il Comandante Sarri festeggia uno speciale record
Non solo il trionfo dei biancocelesti contro il club di Allegri, questa sera il Comandante festeggia anche un grande record personale, ecco di cosa si tratta
La vittoria della Lazio contro il Milan all'Olimpico non è stata solo un successo fondamentale per la corsa ai vertici della classifica, ma ha segnato un momento storico per la carriera del tecnico biancoceleste. Con i tre punti conquistati stasera, il Comandante ha ufficialmente tagliato un traguardo riservato a pochissimi eletti, confermandosi come uno dei protagonisti assoluti del calcio italiano moderno.
Lazio-Milan: record per il Comandante
Con il risultato di questa sera, il mister Maurizio Sarri è diventato il quinto allenatore in attività in questo campionato a superare la prestigiosa soglia dei 600 punti in Serie A, raggiungendo quota 602. È un traguardo che premia una filosofia di gioco precisa e una costanza di rendimento che lo ha portato a scrivere pagine indelebili.
La Top 5
Questa speciale classifica vede il tecnico inseguire un quartetto di giganti della panchina. Davanti a lui restano infatti Massimiliano Allegri con 1072 punti, seguito da Luciano Spalletti (1034), Gian Piero Gasperini (1015) e Antonio Conte, che chiude il gruppo di testa a quota 600. Per il tecnico toscano, questo record non è solo un numero, ma il simbolo di un percorso d'eccellenza che continua a produrre frutti importanti.