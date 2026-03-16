Lazio, non solo il trionfo all'Olimpico: il Comandante Sarri festeggia uno speciale record

La vittoria della Lazio contro il Milan all'Olimpico non è stata solo un successo fondamentale per la corsa ai vertici della classifica, ma ha segnato un momento storico per la carriera del tecnico biancoceleste. Con i tre punti conquistati stasera, il Comandante ha ufficialmente tagliato un traguardo riservato a pochissimi eletti, confermandosi come uno dei protagonisti assoluti del calcio italiano moderno.

Lazio-Milan: record per il Comandante

Con il risultato di questa sera, il mister Maurizio Sarri è diventato il quinto allenatore in attività in questo campionato a superare la prestigiosa soglia dei 600 punti in Serie A, raggiungendo quota 602. È un traguardo che premia una filosofia di gioco precisa e una costanza di rendimento che lo ha portato a scrivere pagine indelebili.

La Top 5

Questa speciale classifica vede il tecnico inseguire un quartetto di giganti della panchina. Davanti a lui restano infatti Massimiliano Allegri con 1072 punti, seguito da Luciano Spalletti (1034), Gian Piero Gasperini (1015) e Antonio Conte, che chiude il gruppo di testa a quota 600. Per il tecnico toscano, questo record non è solo un numero, ma il simbolo di un percorso d'eccellenza che continua a produrre frutti importanti.