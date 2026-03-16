Lazio-Milan, Patric: "Quando la stanchezza si fa sentire basta guardare la Nord. Gila?..."

Patric ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn per festeggiare la vittoria dei biancocelesti contro il club di Allegri.

Le dichiarazioni di Patric a Dazn

Posizione in campo

Il mister mi ha provato diverse volte in allenamento e mi sono trovato molto bene. Vittoria meritata, penso abbiamo fatto una grandissima partita.

I tifosi

I tifosi nei momenti di difficoltà ti danno una spinta in più, anche oggi sono stati fondamentali. Negli ultimi quindici minuti quando la stanchezza si fa sentire guardi la Nord e le energie le trovi anche se non le hai più.

Gila