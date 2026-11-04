Lazio, Belahyane convocato dal Marocco: torna in nazionale dopo due anni

Reda Belahyane torna tra i convocati del Marocco a circa due anni dalla precedente chiamata. Il commissario tecnico Mohamed Ouahbi ha inserito il centrocampista della Lazio nella lista per i prossimi impegni internazionali: una doppia sfida contro il Niger, valida per le qualificazioni alla Coppa d’Africa.

La scelta di Ouahbi dopo l’avvio di stagione alla Lazio

La convocazione riguarda il classe 2004, che in questo inizio di stagione ha trovato spazio e visibilità nella squadra capitolina. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione dello staff tecnico marocchino e accompagnano il ritorno nella selezione nazionale.

La scelta di Ouahbi offre a Belahyane una nuova occasione per lavorare con il gruppo del Marocco. Il centrocampista potrà cercare ulteriore considerazione da parte dello staff tecnico, oltre a misurarsi fuori dal campionato italiano.

Il Marocco attende la doppia sfida con il Niger

Il prossimo impegno della selezione marocchina sarà contro il Niger. Sono previste due partite nel percorso di qualificazione alla Coppa d’Africa, alle quali il Marocco potrà affrontare contando anche sul centrocampista biancoceleste.

Per Belahyane si tratta della possibilità di mostrare il proprio valore anche in nazionale. Dopo lo spazio conquistato con la Lazio, il ritorno tra i convocati gli permetterà di confrontarsi nuovamente con i compagni della selezione marocchina.

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