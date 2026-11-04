Lazio, Hernanes crede nella tenuta stagionale e avverte l’Inter

Hernanes ritiene che la Lazio possa mantenere il proprio rendimento per tutto il campionato. L’ex centrocampista brasiliano ne ha parlato a margine di un evento del Sigma World di Roma, commentando la prima parte di stagione biancoceleste. Secondo quanto riportato da Agipronews, Ha poi rivolto la sua attenzione all’Inter, che considera ancora la squadra più forte ma dalla quale si aspetta una reazione.

La Lazio secondo Hernanes: intensità e rendimento

«La Lazio ha il potenziale per poter durare tutto il campionato», ha dichiarato Hernanes, secondo quanto riportato da Agipronews. Per il «Profeta», la squadra può contare su un allenatore vincente, che conosce la strada per la gloria e le ha trasmesso la propria onestà calcistica: scendere in campo dando tutto.

È questo, a suo giudizio, ciò che emerge dal gioco dei biancocelesti. Hernanes descrive una formazione intensa, con i valori giusti in ogni posizione, e sottolinea la qualità dei giocatori. «È una bellissima squadra che sta rendendo al 100%», ha aggiunto.

Inter, il richiamo a ritrovare energia

Parlando dell’altra sua ex squadra, Hernanes ha ricordato che nel calcio nessuna vittoria è acquisita prima di giocare: bisogna scendere in campo e dare il massimo. Pur ritenendo l’Inter la più forte, vede nei nerazzurri gli effetti della vittoria dello scorso anno. «Stanno ancora giocando con la pancia piena dopo la vittoria dello scorso anno», ha osservato.

Secondo il brasiliano, il calo di energia può avvenire inconsciamente. Finora, a suo avviso, l’energia impiegata era sufficiente; ora però l’Inter comincia a complicarsi la vita. Per questo, ha concluso il suo richiamo, i nerazzurri «devono svegliarsi».

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