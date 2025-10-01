Lazio e ABCVIP: nuova partnership per il Sud-Est Asiatico

La S.S. Lazio ha annunciato un importante accordo con ABCVIP, una delle piattaforme di intrattenimento online più affermate a livello globale. Grazie a questa collaborazione, la società biancoceleste rafforza la propria presenza in una regione strategica come il Sud-Est Asiatico, caratterizzata da una passione crescente per il calcio europeo.

La S.S. Lazio annuncia la firma di un nuovo accordo di partnership con ABCVIP, tra le piattaforme di intrattenimento online più affermate a livello internazionale, che diventa così Official Regional Partner South East Asia del Club.

Attraverso questa collaborazione, S.S. Lazio e ABCVIP svilupperanno contenuti esclusivi e attività di fan engagement dedicate ai tifosi del Sud-Est Asiatico, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del Club in un’area strategica e in costante crescita in termini di appassionati di calcio.

La partnership, circoscritta al mercato del Sud-Est Asiatico, è pienamente conforme alle normative vigenti in Italia e non comporta in alcun modo la violazione delle disposizioni nazionali in materia di pubblicità e sponsorizzazioni.

ABCVIP becomes Official Regional Partner of S.S. Lazio in South East Asia

S.S. Lazio announces a new partnership with ABCVIP, one of the most established international online entertainment platforms, which will become the Club’s Official Regional Partner South East Asia.

Through this agreement, S.S. Lazio and ABCVIP will create exclusive content and fan engagement activities designed for the Club’s supporters in South East Asia, strengthening Lazio’s presence in a strategic and fast-growing football market.

The partnership is exclusively limited to the South East Asian market and is fully compliant with current Italian regulations, ensuring that no national advertising or sponsorship laws are infringed.



