Incredibile in Serie D: partita vinta a tavolino per 3-0

Ha del clamoroso quanto accaduto nelle ultime ore nel mondo del calcio minore. Il Club Milano ottiene i tre punti a tavolino nel match contro il Celle Varazze, valido per la seconda giornata del girone A di Serie D. La partita era terminata 1-0 in favore dei liguri, ma i biancorossi avevano subito presentato ricorso per l’impiego irregolare di un calciatore. Dopo l’esame della documentazione, il Giudice Sportivo ha accolto il reclamo, ribaltando così il risultato del campo con la classica vittoria a tavolino. Un evento decisamente clamoroso trattandosi di un torneo di alto profilo come la Serie D, ai confini del professionismo.

La situazione che ha portato all'irregolarità

Un ricorso andato a buon fine quello da parte della squadra sconfitta sul campo per 1 a 0. Il ricorso del Club Milano si basava sulla presenza in campo di Andrea Scarfò, calciatore del Celle Varazze che risultava squalificato. La sanzione, inflitta quando era ancora tesserato per la Sestrese, derivava da una recidiva in ammonizioni maturata nei playoff di Promozione Liguria. Nonostante la squalifica fosse ancora da scontare, il giocatore era stato schierato regolarmente, generando così l’irregolarità contestata.

La decisione del giudice sportivo

Nella sua decisione, l'organo giudicante ha ricostruito con precisione la sequenza degli eventi, evidenziando come la squalifica non fosse stata scontata né nel Campionato Promozione Liguria 2024/2025 - essendo la gara del 25 maggio l'ultima disputata dal Sestrese - né successivamente nel corso del Campionato di Serie D 2025/26.

Il Giudice ha richiamato l'articolo 21, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, che disciplina le condizioni di partecipazione dei calciatori alle competizioni ufficiali. In base a tale normativa, un atleta soggetto a squalifica non scontata non può essere schierato fino all'espiazione della sanzione. La violazione di tale principio comporta conseguenze dirette sul risultato della gara.

La delibera finale ha pertanto accolto integralmente il reclamo presentato dal Club Milano, disponendo la perdita della gara per il Celle Varazze con il punteggio di 0-3 a tavolino. Una sanzione che risulta particolarmente severa ma coerente con la giurisprudenza sportiva consolidata in materia di irregolarità della posizione dei tesserati.