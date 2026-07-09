Cardone: "Mercato? La Lazio deve lavorare sotto traccia per non farsi superare. Dominguez?..."

Giulio Cardone ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei riguardo il mercato del club biancoceleste.

L'intervento di Cardone a Radiosei

Siamo di nuovo nell’ambito, come direbbe Fabiani, del mantra ‘i migliori affari sono quelli che non si fanno’: il Deportivo ha tanti soldi, quindi niente Asp per la Lazio; il giocatore andrà in Spagna.

La Lazio per il mercato deve lavorare sotto traccia perché con i vincoli che ha è costretta a prendere tempo e le altre squadre la superano.

Per Dominguez la Lazio si è mossa abbastanza celermente ma anche in questo caso non ha la possibilità di chiudere, quindi nonostante il blitz in Croazia non è detto che la trattiva si chiuderà.