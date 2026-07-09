Cardone: "Mercato? La Lazio deve lavorare sotto traccia per non farsi superare. Dominguez?..."
Giulio Cardone ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei riguardo il mercato del club biancoceleste
Giulio Cardone ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei riguardo il mercato del club biancoceleste.
L'intervento di Cardone a Radiosei
Siamo di nuovo nell’ambito, come direbbe Fabiani, del mantra ‘i migliori affari sono quelli che non si fanno’: il Deportivo ha tanti soldi, quindi niente Asp per la Lazio; il giocatore andrà in Spagna.
La Lazio per il mercato deve lavorare sotto traccia perché con i vincoli che ha è costretta a prendere tempo e le altre squadre la superano.
Per Dominguez la Lazio si è mossa abbastanza celermente ma anche in questo caso non ha la possibilità di chiudere, quindi nonostante il blitz in Croazia non è detto che la trattiva si chiuderà.
Dominguez è il preferito di Gattuso, rispetto a tutti gli altri nomi usciti in questo periodo. Per il tecnico quindi è importante, è il profilo per sostituire Gila. E oggi è una giornata importante perché la Lazio deve accontentare il suo allenatore.