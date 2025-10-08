DAZN contro il pezzotto: lettere di risarcimento agli utenti

DAZN ha iniziato a inviare comunicazioni ufficiali a chi, secondo le indagini, avrebbe usufruito di abbonamenti pirata tramite servizi IPTV illegali, noti come “pezzotto”.

Le lettere di DAZN contro la pirateria

Le lettere, spedite per raccomandata, richiedono un risarcimento economico per l’uso illecito dei contenuti trasmessi in esclusiva, in particolare le partite di Serie A.

Pagamento entro sette giorni o azioni legali

Secondo quanto riportato da Fanpage.it, gli utenti coinvolti hanno sette giorni di tempo per versare la somma richiesta, altrimenti DAZN si riserva di procedere con azioni giudiziarie e risarcitorie. La misura si inserisce in una campagna più ampia di contrasto alla pirateria digitale, che ogni anno provoca perdite significative alle piattaforme streaming e al mondo dello sport. L’obiettivo di DAZN è scoraggiare la diffusione dei sistemi illegali IPTV e ribadire il valore dei diritti d’autore, tutelando così gli abbonati regolari e i contenuti trasmessi in modo legittimo.