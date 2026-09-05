Il racconto di un bambino laziale: "Mio papà mi ha trasmesso la lazialità..."

Un bambino laziale, Giuseppe Angiulli, è diventato noto sui social grazie ai suoi video nei quali dice “Lotito libera la Lazio" in tutte le lingue del mondo. “La lazialità è nata di padre in figlio…” queste sono state le sue parole ai microfoni di “Non Mollare mai”.

Come è nata la lazialità?

Di padre in figlio! La prima volta allo stadio è stata nel 2021-2022. La prima partita è stata Lazio-Cagliari, segnata all'ultimo da Danilo Cataldi.

Eri già laziale, o sei diventato della Lazio quando sei andato allo stadio?

Ero già laziale. Mio papà mi ha trasmesso la lazialità.

Come è nata questa cosa di dire “Libera la Lazio” in tutte le lingue del mondo?