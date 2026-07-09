La voce del tifo organizzato: "Da questo può nascere qualcosa. Quel qualcosa deve essere la fine di questa persona..."

Ai microfoni di Radio Laziale, nel podcast dedicato alla voce del tifo organizzato, è stato intervistato Fabrizio Frezzolini.

Sabato 11 luglio alle ore 18 al teatro Manzoni si terrà la manifestazione degli Stati Generali della lazialità: potrebbe essere confermata una diretta, attraverso YouTube o i canali social, per chi non sarà presente direttamente.

Sulla manifestazione:

È stata una giornata che ha fatto la storia e rimarrà nella storia. Un'immagine che mi ha colpito è la diversità di generazioni, abbiamo visto ultra 80enni, bambini di 2-3 anni, in carrozzina, è stata una cosa emblematica e significativa. Mi è piaciuta soprattutto l'immagine del nostro amico in sedia a rotelle, che ha fatto tutto il corteo, la sua presenza è stato un momento toccante. La domanda che ci fanno da qualche anno, da quando abbiamo iniziato questo tipo di protesta è: che cosa succederà?. Intanto un grande risultato è stato ottenuto da tutti i laziali, tutti parlano ad oggi di questa cosa, anche nei posti dove prima era impensabile, dove c'era una casta che non permetteva determinate cose. Addirittura ieri se ne è parlato in Senato. Da questo può nascere qualcosa. Quel qualcosa deve essere la fine di questa persona.