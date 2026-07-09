La voce del tifo organizzato: "Da questo può nascere qualcosa. Quel qualcosa deve essere la fine di questa persona..."
"Vorrei vedere i nominativi di queste 100 tessere, per curiosità, perché so come funziona..."
L'intervista a Frezzolini
Ai microfoni di Radio Laziale, nel podcast dedicato alla voce del tifo organizzato, è stato intervistato Fabrizio Frezzolini.
Sabato 11 luglio alle ore 18 al teatro Manzoni si terrà la manifestazione degli Stati Generali della lazialità: potrebbe essere confermata una diretta, attraverso YouTube o i canali social, per chi non sarà presente direttamente.
Le parole di Fabrizio
Sulla manifestazione:
È stata una giornata che ha fatto la storia e rimarrà nella storia. Un'immagine che mi ha colpito è la diversità di generazioni, abbiamo visto ultra 80enni, bambini di 2-3 anni, in carrozzina, è stata una cosa emblematica e significativa. Mi è piaciuta soprattutto l'immagine del nostro amico in sedia a rotelle, che ha fatto tutto il corteo, la sua presenza è stato un momento toccante. La domanda che ci fanno da qualche anno, da quando abbiamo iniziato questo tipo di protesta è: che cosa succederà?. Intanto un grande risultato è stato ottenuto da tutti i laziali, tutti parlano ad oggi di questa cosa, anche nei posti dove prima era impensabile, dove c'era una casta che non permetteva determinate cose. Addirittura ieri se ne è parlato in Senato. Da questo può nascere qualcosa. Quel qualcosa deve essere la fine di questa persona.
Il no di Peruzzi e Lulic:
C'è stato un periodo che questa gestione ha invitato gli ex calciatori, per poi depennarli pian piano che esternavano il loro pensiero su questa gestione societaria. È stata un'iniziativa che è morta dopo qualche mese che è nata. Lavorare in questa gestione è praticamente impossibile. Chi è che ci lavora? Solo i romanisti perché possono provare piacere a vedere la disorganizzazione. Prima si parlava di mediocrità, adesso stiamo arrivando ad un'appiattimento che non ha ragione di essere sopportato da nessun laziale.
I 100 abbonati:
Vorrei vedere i nominativi di queste 100 tessere, per curiosità, perché so come funziona. Ogni domenica, negli ultimi tre anni, se andavi alla biglietteria della Lazio in Monte Mario c'erano circa tra i 4 e 5 mila biglietti omaggio, ne venivano ritirati circa 1000. Credo sia la stessa tarantella. Siamo arrivati nemmeno alla frutta, proprio dopo l'amaro. Si vede dal silenzio che c'è. Solo ed esclusivamente conferme di tutta questa vergogna.