Lucas Biglia è il collaboratore tecnico del Torino
Biglia, ex Lazio, è ufficialmente un collaboratore dello staff dei Granata
Marco Rosi
Biglia: collaboratore tecnico
Il Torino ha reso noti i collaboratori dello staff tecnico per la stagione 2026/2026: c'è anche Lucas Biglia, ex calciatore di Serie A che ha vestito la maglia di Lazio e Milan. Biglia, si è trasferito alla Lazio durante l'estate 2013, il debutto in Serie A fu nella partita contro l'Udinese. A fine stagione 2016/2017 lascia il club biancoceleste.
Il comunicato ufficiale del Torino
Il Torino Football Club è lieto di comunicare lo staff tecnico del Torino Football Club per la stagione 2026-2027:
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Allenatore:
Ignazio Abate
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Allenatore in seconda:
Gabriel Raimondi
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Collaboratore Tecnico:
Lucas Biglia
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Collaboratore Tecnico:
Luigi Agnelli
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Match Analyst:
Dario Cucinotta
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Preparatore Atletico:
Alessandro Micheli
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Preparatore Atletico:
Rocco Perrotta
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Preparatore Atletico:
Enrico Busolin
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Preparatore dei Portieri:
Paolo Di Sarno
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Preparatore dei Portieri:
Stefano Del Corno