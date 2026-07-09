Lucas Biglia è il collaboratore tecnico del Torino

Biglia, ex Lazio, è ufficialmente un collaboratore dello staff dei Granata

Alisia Cerqua /
Marco Rosi
Marco Rosi

Biglia: collaboratore tecnico

Il Torino ha reso noti i collaboratori dello staff tecnico per la stagione 2026/2026: c'è anche Lucas Biglia, ex calciatore di Serie A che ha vestito la maglia di Lazio e Milan. Biglia, si è trasferito alla Lazio durante l'estate 2013, il debutto in Serie A fu nella partita contro l'Udinese. A fine stagione 2016/2017 lascia il club biancoceleste. 

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Il comunicato ufficiale del Torino 

Il  Torino Football Club è lieto di comunicare lo staff tecnico del Torino Football Club per la stagione 2026-2027:

  • Allenatore: 
    Ignazio Abate
  • Allenatore in seconda:
    Gabriel Raimondi
  • Collaboratore Tecnico: 
    Lucas Biglia
  • Collaboratore Tecnico: 
    Luigi Agnelli
  • Match Analyst: 
    Dario Cucinotta
  • Preparatore Atletico:
    Alessandro Micheli
  • Preparatore Atletico: 
    Rocco Perrotta
  • Preparatore Atletico:
    Enrico Busolin
  • Preparatore dei Portieri:
    Paolo Di Sarno
  • Preparatore dei Portieri: 
    Stefano Del Corno
La voce del tifo organizzato: "Da questo può nascere qualcosa. Quel qualcosa deve essere la fine di questa persona..."
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