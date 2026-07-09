Lucas Biglia è il collaboratore tecnico del Torino

Biglia: collaboratore tecnico

Il Torino ha reso noti i collaboratori dello staff tecnico per la stagione 2026/2026: c'è anche Lucas Biglia, ex calciatore di Serie A che ha vestito la maglia di Lazio e Milan. Biglia, si è trasferito alla Lazio durante l'estate 2013, il debutto in Serie A fu nella partita contro l'Udinese. A fine stagione 2016/2017 lascia il club biancoceleste.

Il comunicato ufficiale del Torino

Il Torino Football Club è lieto di comunicare lo staff tecnico del Torino Football Club per la stagione 2026-2027: