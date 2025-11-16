Rovella e l'operazione: il messaggio della S.S.Lazio

Un fulmine a ciel sereno quest'oggi in casa Lazio. Rovella non ce la fa. Il centrocampista della Lazio, dopo un lungo periodo di stop accompagnato da tanta terapia per risolvere la sua pubalgia, è stato costretto a ricorrere all'operazione chirurgica per risolvere il problema che lo perseguita da tempo. Uno stop quindi che continua e che lo rivedrà in campo solo nel 2026. La società sportiva Lazio non ha fatto mancare la sua vicinanza al regista biancoceleste. Il tutto è avvenuto tramite un messaggio toccante.

Il messaggio della società per Rovella

Tutta la famiglia laziale è al fianco di Nicolò Rovella. Apprezziamo la sua trasparenza e la maturità con cui ha condiviso un percorso non semplice. Fin dall’inizio, la scelta di evitare l’operazione e tentare la terapia conservativa è stata una decisione del giocatore, così come lo è oggi quella – altrettanto sofferta – di procedere con l’intervento. La Società lo ha sostenuto sempre, in ogni valutazione, insieme allo staff medico. Nicolò ha affrontato settimane complicate con professionalità, sacrificio e un enorme attaccamento alla maglia: si è allenato e ha giocato anche quando non era facile, spesso convivendo con il dolore, sempre per il bene della squadra. Oggi siamo tutti con lui. La famiglia laziale, i compagni, lo staff e tutto l’ambiente biancoceleste lo aspettano e lo accompagneranno passo dopo passo fino al suo ritorno in campo.