Atp Finals di Torino, Sinner domina e trionfa contro Alcaraz

Jannik Sinner trionfa davanti al suo pubblico. Per la settima e ultima volta in stagione il tennista italiano ed Alcaraz si affrontano in una finale. In palio l'ennesima Atp Finals. Un match che ha visto Sinner dominare e portarsi a casa una prestigiosa vittoria. Niente da fare per lo spagnolo invece che ha lottato su ogni palla ma che alla fine ha ceduto alla supremazia dell'avversario che quest'oggi è sembrato di un altro livello davvero.

Il match

Jannik Sinner ha battuto Carlos Alcaraz nella finale delle Nitto ATP Finals di Torino, al termine di un match ad altissima intensità che ha acceso l’Inalpi Arena. Il tennista italiano ha chiuso la pratica con un netto 2-0 ( 7-6 prima e 7-5 successivamente ) con grande lucidità nei punti pesanti, in una sfida decisa punto dopo punto. Un mix che ha di fatto permesso a Jannik Sinner di vincere le ATP Finals, confermando il titolo già conquistato nel 2024.

La rivalità Sinner-Alcaraz

La finale di Torino aggiunge un nuovo capitolo ad una rivalità già centrale nel tennis moderno. Con il successo di Jannik Sinner, ottenuto nella giornata di oggi, l’azzuro accorcia nel testa a testa, su una bilancia che resta mobile: la finale delle ATP Finals di Torino ha confermato che le loro partite, ormai, si decidono su pochi punti.