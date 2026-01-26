Lichtsteiner inizia una nuova avventura in panchina

Ufficialità dal club svizzero

Stephan Lichtsteiner è ufficialmente il nuovo allenatore del Basilea. Il club svizzero ha annunciato la nomina dell’ex terzino, che torna così protagonista nel calcio che conta dopo l’esperienza maturata negli ultimi anni nel settore giovanile. Per Lichtsteiner si tratta del primo incarico alla guida della prima squadra.

Contratto lungo e progetto chiaro

Il tecnico 42enne conosce già molto bene l’ambiente Basilea e ha firmato un contratto valido fino all’estate del 2029, segnale di grande fiducia da parte della società. Per l’ex Lazio, Juventus e Arsenal si apre una nuova fase della carriera, questa volta dalla panchina