Cancellieri vuole rimanere, il Brentford insiste: le ultime

La posizione del giocatore

Matteo Cancellieri è al centro di nuove voci di mercato. Secondo quanto filtra, l’esterno offensivo sarebbe orientato a respingere l’offerta del Brentford per continuare la sua avventura alla Lazio. Second quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, La volontà del giocatore, almeno al momento, è quella di restare in biancoceleste e proseguire il percorso iniziato sotto la guida di Sarri.

Pressing dall’Inghiltera



Il club inglese, però, non ha mollato la presa. Il Brentford continua a spingere per convincere Cancellieri, tanto che è atteso un nuovo contatto nelle prossime ore per riaprire il dialogo. Le trattative tra le parti restano quindi aperte e il futuro dell’esterno potrebbe definirsi a breve, con la Lazio che osserva attentamente l’evolversi della situazione.