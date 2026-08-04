Lazio, domani amichevole con l'Ostiamare: test blindato a Formello
Domani pomeriggio la rosa biancoceleste dovrà affrontare l'Ostiamare, ecco tutte le informazion
La Lazio si prepara a tornare in campo. Dopo il giorno e mezzo di riposo concesso da mister Gattuso, infatti, la squadra riprende oggi pomeriggio gli allenamenti al centro sportivo di Formello, in vista del test amichevole in programma domani alle ore 18:00 contro l'Ostiamare, visibile in diretta su Lazio Style Channel, sul canale YouTube del club, Dazn o Sportitalia.
Porte chiuse a Formello per l'amichevole
Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la sfida contro l'Ostiamare si giocherà a porte chiuse, senza la presenza di tifosi e stampa. Inoltre, come per i precedenti test, la gara si terrà sul campo centrale anziché al Fersini a causa dei lavori in corso sul manto erboso e per motivi di sicurezza.
Verso il test finale a Frosinone
Il programma estivo dei biancocelesti si avvia rapidamente verso la conclusione, infatti, l'ultimo impegno amichevole prima dell'inizio della stagione è fissato per domenica 9 agosto alle ore 20:45 allo stadio di Frosinone.