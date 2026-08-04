Stadio Flaminio, settimana cruciale: tra il 10 e il 13 agosto il verdetto definitivo

Inizia una settimana cruciale per il futuro del progetto di riqualificazione dello stadio Flaminio. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, tra lunedì 10 e giovedì 13 agosto è attesa la conclusione della Conferenza dei Servizi preliminare, un passaggio essenziale per l'iter burocratico.

Il nodo della Soprintendenza

Il passaggio chiave sarà il parere della Soprintendenza di Stato in merito al vincolo storico-artistico. Dopo numerosi incontri e approfondimenti tecnici, la risposta sembra essere favorevole e, in tal caso, il dossier potrà passare alla giunta comunale e all'Assemblea Capitolina per la dichiarazione formale di pubblico interesse.

La spinta di Euro 2032

Il recupero del Flaminio assume un valore strategico anche in ottica internazionale, viste le parole del Ministro dello Sport Abodi, che spera di vedere lo stadio tra gli impianti pronti per Euro 2032. Il tempo a disposizione della FIGC per comunicare alla UEFA i cinque stadi italiani scelti scadrà il 1 ottobre.