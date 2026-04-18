Pedraza conferma l'arrivo alla Lazio: "Fino all’ultimo minuto darò tutto per il Villarreal"

In occasione della presentazione del Trofeu Villarreal CF, Alfonso Pedraza è tornato a parlare del suo futuro. Il terzino spagnolo, in scadenza di contratto con il Villarreal, è destinato a diventare un calciatore biancoceleste nella prossima sessione estiva.

Come già anticipato nei mesi scorsi, salvo imprevisti, l'esterno sarà il primo acquisto estivo della Lazio: la conferma è arrivata in queste ore dallo stesso calciatore, che ai taccuini dell'Agenzia EFE, ha confermato il suo approdo nel club capitolino.

Giocherò nella Lazio ma fino all’ultimo minuto darò tutto come ho sempre fatto. Sono qui da molti anni, da tutta la vita, e sono molto felice e orgoglioso di esserci stato e di tutto ciò che ho realizzato. Per questo fino all’ultimo minuto farò del mio meglio e sarò un professionista. Abbiamo un vantaggio e sappiamo che dipendiamo da noi stessi, ma la lotta per il terzo posto non sarà semplice. Vogliamo finire il più in alto possibile. In questo momento dipende da noi, dato che abbiamo quattro punti di vantaggio. Mancano sette partite e abbiamo molta fiducia nel nostro lavoro. Riusciremo a controllare la pressione delle zone alte della classifica perché l’obiettivo è molto vicino.