Napoli-Lazio, i convocati di Sarri: la scelta su Maldini e Gila, Marusic ancora out

La lista dei convocati biancocelesti in vista dell'impegno di Serie A contro il Napoli

Ginevra Sforza /
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Buone notizie in casa Lazio: mister Sarri ritrova finalmente tra i convocati Daniel Maldini e Mario Gila in vista della sfida di questo pomeriggio alle ore 18:00 allo Stadio Maradona contro il Napoli di Conte. 

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Gila e Maldini tornano tra i convocati, out Marusic

Un sospiro di sollievo per il tecnico della Lazio, soprattutto per il prossimo impegno contro l'Atalanta, valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Niente da fare invece per Marusic, ancora ai box e in forte dubbio anche per la sfida contro la Dea.

I convocati di Sarri

Portieri: Giacomone, Motta, Pannozzo;

Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Taylor;

Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni.

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