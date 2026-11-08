Napoli-Lazio, Mattia Zaccagni presente al Maradona
"Oggi Zac mangerà con noi, partirà con noi, verrà alla stazione a prendersi l'incitamento..."
Zaccagni, Gattuso - Depositphotos
Zaccagni presente
Come aveva annunciato ieri Gattuso, Zaccagni è presente al Maradona per assistere al match di oggi contro il Napoli. Il calciatore è stato inquadrato anche dalle telecamere di Dazn mentre parlava con Politano.
Le parole di Gattuso ieri
Oggi Zac mangerà con noi, partirà con noi, verrà alla stazione a prendersi l'incitamento, poi torna a casa e domani partirà con la macchina per essere in spogliatoio con noi, l'ha voluto lui non glielho chiesto io.