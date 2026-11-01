La moviola di Lazio-Cagliari: Colombo molto impreciso

Una Lazio meno brillante, ma che vince di cattiveria e grinta grazie al gol di Pinamonti all'83°. Dal punto di vista arbitrale Colombo sbaglia tanto in questa partita sia dal punto di vista del metro di giudizio sia per quel che riguarda alcuni episodi.

La moviola di Lazio-Cagliari

Tanti falli nella prima frazione di gioco soprattutto da parte del Cagliari con Ze Pedro e Obert che più di una volta stendono le incursioni della Lazio sulla fascia destra. Colombo non estrae mai il giallo, anche quando forse avrebbe dovuto per porre un limite. L'episodio dirimente avviene sul finire di primo tempo tra Fazzini e Frattesi con il calciatore della Lazio che si trova davanti al centrocampista sardo e cade a terra dopo un intreccio. Colombo è molto sicuro, lascia proseguire ed il VAR non interviene.

Al 58' arriva il primo giallo del match all'indirizzo di Fazzini per un pestone ai danni di Isaksen. Al 60' Dele-Bashiru cade in area dopo un contatto con Rodriguez, anche qui Colombo lascia proseguire. Al 65' giallo anche per Rodriguez per una strattonata su Dele-Bashiru che era andato via in progressione. Al 76' arriva l'ammonizione per Obert. Al 85' ammonito Pinamonti per essersi tolto la maglia dopo l'esultanza. In occasione del gol Deiola resta a terra per una pallonata ricevuta sul tiro di Dele-Bashiru e Colombo lascia proseguire col calciatore a terra. Al 91' viene espulso Obert per doppio giallo, bravissimo Isaksen a superarlo in velocità.

Il voto all'arbitro

Voto: 4.5