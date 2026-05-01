Futuro in bilico per Gila e Romagnoli: il piano di Sarri

Il futuro della difesa biancoceleste e tutt’altro che definito. A Formello si riflette tra dinamiche di mercato e situazioni contrattuali sempre più incerte. I nomi più caldi sono chiaramente quelli di Mario Gila e Alessio Romagnoli, i due centrali di difesa ormai imprescindibili, ma con un contratto in scadenza nel 2027 e sempre più lontani dalla Lazio. Tuttavia, stando a quanto raccolto dal Corriere dello Sport, la permanenza di Sarri alla Lazio potrebbe cambiare il loro destino: il mister toscano li considera due punti fermi della sua rosa e la sua prima richiesta alla società in estate sarà quella di tratta nere i due difensori, anche se appare più un’impresa che un fatto che potrebbe realmente accadere.

Al momento appare più probabile che Gila e Romagnoli lascino definitivamente la capitale biancoceleste, al netto delle situazioni complicate emerse in questi ultimi mesi: dalla bufera nata in casa Lazio nella sessione invernale con l’ex capitano del Milan, al forte pressing del Milan, e non solo, per lo spagnolo, che dal suo arrivo nel 2022 non ha mai modificato il proprio contratto, è ancora oggi percepisce uno degli stipendi più bassi in tutto l’organico.

Capitalo Gila

La cessione dello spagnolo la prossima estate non è però così scontata: la società non vorrebbe perderlo a cifre inferiori di 30 milioni, considerando il 50% sulla futura rivendita che dovrà garantire al Real Madrid. Nonostante il continuo interessamento delle big, Gila potrebbe essere trattenuto dalla Lazio ancora per una stagione fino alla scadenza naturale del suo contratto, e in quell’occasione la società potrebbe solo in quel caso adeguare il contratto sperando fino all’ultimo di trattenerlo.

Scenario Romagnoli

Dopo la mancata cessione a gennaio, quando era ormai fatta con l’Al-Sadd, Romagnoli ha scelto di restare alla Lazio nonostante le fratture profonde con la società: la trattativa nella sessione invernale è saltata dopo che Lotito ha chiesto al difensore di rinunciare alla sue ultime tre mensilità. Eppure il futuro per Alessio Romagnoli è ancora tutto da definire: a luglio infatti inizieranno nuove valutazioni sul suo destino, ma, secondo il quotidiano, ci sarebbe più margine rispetto alla scorsa finestra invernale di mercato.

Ad ogni modo, le riflessioni maggiori dovranno prima passare dalla permanenza o meno di Maurizio Sarri, non scontata dopo una stagione piena di turbolenze con la società.