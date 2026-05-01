Tegola per Sarri, si ferma anche Taylor: le condizioni

Nuova batosta per mister Sarri: Kenneth Taylor non sarà a disposizione per la trasferta contro la Cremonese, in programma lunedì 4 maggio alle ore 18:30.

Taylor fermo per un attacco influenzale

Dal suo approdo alla Lazio, l’olandese è stato uno dei giocatori maggiormente impiegati, tuttavia, per la sfida di Cremona non sembra farcela: secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, Taylor avrebbe accusato un attacco influenzale, che lo tiene fuori dal campo già da ieri.

Basic in pole per sostituire l’olandese

Nei prossimi giorni si valuteranno le sue condizioni, ma nel caso in cui dovesse rimanere nella capitale e non partire con il resto della squadra, il mister potrebbe pensare di schierare Basic a sinistra.