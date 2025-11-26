Milan-Lazio, problemi fisici per due giocatori rossoneri

Si avvicina il match di sabato sera alle ore 20.45. Lo stadio San Siro di Milano è pronto ad ospitare Milan-Lazio, valevole per la 13sima giornata del campionato di serie A. Entrambe le squadre sono alle prese con diverse assenze e l'infermeria è piena di diversi nomi importanti per i due club. Dagli aggiornamenti arrivati nel pomeriggio ci sono novità non positive da Milanello, fronte Milan. Due nuovi giocatori si sono fermati per dei problemi fisici.

Ecco chi ha svolto lavoro differenziato per il Milan

Momento del campionato decisamente delicato. La classifica inizia a prendere forma ed ogni partita si sta dimostrando una vera e propria battaglia dove nulla è scontato. Uno dei dettagli più importanti è quello di avere meno a che fare con gli infortuni. Quello che esattamente non sta accadendo in casa Milan e Lazio. Oltre i nomi degli indisponibili già conosciuti da una parte e dall'altra arrivano altri due stop per i rossoneri. I nomi sono quelli di Pulisic e Saelemaekers.

Le loro condizioni in vista di Milan-Lazio

Mancano poco più di 72 ore al match tra i rossoneri ed i capitolini, decisamente poco tempo per poter recuperare ad ipotetici infortuni che potrebbero nascere in queste ore e queste ultime sedute di allenamento. Il caso Pulisic e Saelemaekers al momento non sembra destare preoccupazione allo staff milanista per la prossima sfida di campionato. L'americano ha accusato un lieve affaticamento muscolare mentre l'esterno belga ha avuto un piccolo fastidio alla schiena. Entrambi dovrebbero farcela per Milan-Lazio.