Gran galà del calcio: ecco i candidati in casa Lazio

Mancano pochi giorni per il Gran galà del calcio che si terrà il primo dicembre. Una serie di calciatori in lizza per un premio e non potevano mancare i colori biancocelesti. L'evento si terrà nella splendida cornice della Sala Auditorium della sede @enel di Milano. Due i nomi per la Lazio. Sarà infatti presente Nuno Tavares candidato, insieme a Dimarco e Angeliño, nella shortlist come miglior difensore terzino sinistro. Presente anche Isaksen candidato per il miglior gol con la rete fantastica messa a segno nella gara contro il Napoli dello scorso 8 dicembre 2024.

La pagina social dell'evento

Spazio anche al mondo arbitrale

Lo spettacolo non è più solo rivolto ai calciatori in campo. Negli ultimi anni lo show calcistico si è allargato al mondo aribtrale. Proprio per questo motivo ci sarà un premio che riguarderà anche i direttori di gara. I tre profili sono quelli di Chiffi, Aureliano e Doveri.