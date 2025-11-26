Gran galà del calcio: ecco i candidati in casa Lazio
I nomi dei biancocelesti presenti nella serata del primo dicembre
Mancano pochi giorni per il Gran galà del calcio che si terrà il primo dicembre. Una serie di calciatori in lizza per un premio e non potevano mancare i colori biancocelesti. L'evento si terrà nella splendida cornice della Sala Auditorium della sede @enel di Milano. Due i nomi per la Lazio. Sarà infatti presente Nuno Tavares candidato, insieme a Dimarco e Angeliño, nella shortlist come miglior difensore terzino sinistro. Presente anche Isaksen candidato per il miglior gol con la rete fantastica messa a segno nella gara contro il Napoli dello scorso 8 dicembre 2024.
La pagina social dell'evento
Spazio anche al mondo arbitrale
Lo spettacolo non è più solo rivolto ai calciatori in campo. Negli ultimi anni lo show calcistico si è allargato al mondo aribtrale. Proprio per questo motivo ci sarà un premio che riguarderà anche i direttori di gara. I tre profili sono quelli di Chiffi, Aureliano e Doveri.