Lazio-Lecce, Noslin: "Quella di oggi è una vittoria preziosa. A chi dedico il gol?..."
Il biancoceleste Tijjani Noslin ha rilasciato delle dichiarazioni al termine di Lazio-Lecce, ecco le sue parole
Foto di Paolo Bruno/Getty Images via onefootball
Il biancoceleste Tijjani Noslin è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per esprimersi sull'incontro Lazio-Lecce, terminato con il trionfo delle aquile grazie alla rete del centrocampista Matteo Guendouzi e dell'ex Hellas Verona.
Le dichiarazioni di Tijjani Noslin a Lazio Style Channel
La vittoria del club biancoceleste
La cosa più importante è la vittoria, sono felice, sono tre punti importanti. Contro il Lecce è stata una gara difficile perché fino all’ultimo siamo rimasti sull’1-0. Quella di oggi è una vittoria preziosa. Anche se non si creano tante occasioni è importante essere cinici come lo siamo stati queste sera.
A chi dedica il gol
A mia mamma Nancy, per me è molto importante, è tutta la mia vita.