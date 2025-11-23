Lazio-Lecce, Noslin: "Quella di oggi è una vittoria preziosa. A chi dedico il gol?..."

Il biancoceleste Tijjani Noslin è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per esprimersi sull'incontro Lazio-Lecce, terminato con il trionfo delle aquile grazie alla rete del centrocampista Matteo Guendouzi e dell'ex Hellas Verona.

La cosa più importante è la vittoria, sono felice, sono tre punti importanti. Contro il Lecce è stata una gara difficile perché fino all’ultimo siamo rimasti sull’1-0. Quella di oggi è una vittoria preziosa. Anche se non si creano tante occasioni è importante essere cinici come lo siamo stati queste sera.