Le pagelle di Lazio-Cagliari 2-1: vittoria sofferta, Taylor e Isaksen sugli scudi, Belahyane delude

Una gara difficile per la Lazio, rimasta per gran parte del primo tempo bloccata grazie al lavoro difensivo del Cagliari, bravo a negare qualsiasi tipo di inserimento ai padroni di casa. Gli ospiti sfruttano bene le ripartenze e colpiscono con la rete di Nzola, grazie all'ottimo contributo di Fadera. Isaksen trova poi il gol del pareggio e ristabilisce l'equilibro all'Olimpico.

Nel secondo tempo la Lazio risulta più propositiva, al netto anche degli cambi azzeccati dal tecnico. Sono proprio Pedraza e Pinamonti a ribaltarla: lo spagnolo in scivolata manda in porta l'ex Sassuolo che completa la rimonta. La Lazio di Gattuso vince e si porta al primo posto in classifica da sola a distanza di 16 anni. Tutti i voti dei calciatori biancocelesti contro il Cagliari.

Le pagelle di Lazio-Cagliari

Mandas - 5,5

Viene preso in controtempo sul gol di Nzola e non può farci molto.

Floriani Mussolini - 6

Cerca di partecipare alla manovra offensiva, contribuendo sempre in fase difensiva. Ottimo il recupero su Fazzini solo in area.

Sutalo - 6

Gestisce la fase difensiva con maggiore ordine e pulizia. Più attenta nella coperture e nelle letture.

Provstgaard - 5,5

Non attacca la profondità e in fase difensiva concede troppi errori evitabili, come nel caso del gol di Nzola. Nel complesso è una gara molto complessa da gestire. Dal 75' Diogo Leite 6 - Bravo in anticipo sugli attaccanti.

Nuno Tavares - 5

Una partita che finisce per limitare le sue qualità. Le sue classiche sgroppate vengono frenate dai pochi spazi a disposizione. Viene spesso chiuso, soprattutto dall'ottimo lavoro di Fadera, prima dell'infortunio. Commette tanti errori e non sembra mai davvero in partita. Prevedibile in diverse scelte. Dal 55' Pedraza 6,5 - Sua la preziosa scivolata che porta alla rete di Pinamonti.

Frattesi - 5,5

Prova a farsi vedere con qualche inserimento, ma resta una prestazione da fantasma, senza mai riuscire a incidere. Dal 55' Dele-Bashiru 6 - La sua potenza fisica crea qualche problema a Rodriguez, dà maggiore dinamismo e risulta più reattivo rispetto al compagno di reparto.

Belahyane - 5,5

Protegge male il pallone su Fadera in occasione dell'azione che porta al gol di Nzola. Non una delle sue prestazioni più brillanti: come il resto della squadra fatica a inserirsi e a lavorare sulle linee verticali, spesso chiuse dalla difesa sarda. Migliora nel secondo tempo, ma resta impreciso. Dall'80' Cataldi - sv.

Taylor - 6,5

Fa tutto lui. Vince numerosi duelli a centrocampo, recupera palloni e gestisce da solo tutta la manovra della squadra. Ottimo anche il lavoro in marcatura. Dà ordine agli errori dei compagni. È sua la triangolazione con Noslin che porta al gol di Isaksen. Prestazione di grande qualità.

Isaksen - 7,5

Prestazione di grandissima sostanza. Tecnica e tanta qualità. Si procura tanti falli, tra cui il più pesante che porta all'espulsione di Obert. Firma la rete del pareggio, la quarta in cinque partite, a testimonianza dell'ottima forma.

Noslin - 6,5

Lavora molto tra le linee e cerca di dialogare con la squadra, nonostante gli spazi chiusi. L'intesa con Taylor è decisiva in occasione del gol di Isaksen: firma l'assist per il danese. Con l'entrata di Pinamonti si sposta sulla corsia esterna di sinistra, in cui trova maggiore libertà, al netto di qualche sbavatura.

Zaccagni - 6

La sua corsia è quella che crea maggiori pericoli, grazie soprattutto al suo contributo. Prova a dare vivacità alla manovra e nel primo tempo cerca di impensierire la difesa. Dal 55' Pinamonti 7 - Come contro il Monza, entra e segna con un colpo di testa che batte Caprile.

La pagella di Gattuso

Voto - 7

Lazio-Cagliari è stata una delle gare più difficili da quando Gattuso è in panchina. La Lazio vince dopo una partita estremamente sofferta, complicata dal lavoro difensivo dei sardi nella fase di non possesso. Indovina i cambi e soffre poco nel secondo tempo. La mentalità della sua Lazio è ciò che fa davvero la differenza: davanti alle difficoltà, la squadra si dimostra attenta e dotata di quella cattiveria agonistica che cambia il volto delle partite.