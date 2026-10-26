Lazio-Roma, biglietti a 10 euro per gli Aquilotti: la prelazione

Per Lazio-Roma, in programma domenica 13 dicembre 2026 alle 12:30, è prevista una prelazione sui biglietti dal 27 al 29 ottobre per gli abbonati Aquilotti e per quelli dei settori Sud. Secondo quanto riportato da S.S. Lazio, La vendita riservata aprirà martedì 27 ottobre alle 12:00 e terminerà giovedì 29 ottobre alle 23:59.

Prelazione dal 27 al 29 ottobre: chi può acquistare

Gli abbonati Aquilotti della stagione 2026/27, il cui abbonamento non comprende questa partita come già comunicato durante la campagna abbonamenti, potranno acquistare un biglietto a 10 euro sul proprio posto.

Anche gli abbonati 2026/27 dei Distinti Sud Est e della Curva Maestrelli non hanno diritto alla gara con il proprio abbonamento, secondo quanto comunicato nella campagna abbonamenti. Per loro la prelazione consente l’acquisto di un posto in un settore alternativo. Tra gli abbonati dei due settori sono compresi anche gli Aquilotti.

Codici, riduzioni e documenti per i biglietti

Per utilizzare la prelazione occorre inserire online il codice come coupon oppure presentare uno dei codici riportati sulle card. Per l’abbonamento digitale con la Millenovecento il codice inizia con 032; per quello con la Eagle inizia con EAG. Sui biglietti acquistati online si applica una commissione di servizio del 3,80%.

Il tagliando Ridotto Under 16 è acquistabile dai ragazzi nati dal 1° gennaio 2010. Il Ridotto Under 14 Aquilotto è destinato ai nati dal 1° gennaio 2012. I bambini di 4 anni nati dal 1° gennaio 2022 entrano gratuitamente e senza biglietto, mostrando un documento d’identità o la tessera sanitaria.

Chi acquista fisicamente un biglietto in un punto vendita deve esibire il proprio documento d’identità: senza, il titolo di accesso non può essere emesso, ai sensi del D.L. 8/2/2010 n. 8. Non sono ritenute idonee alla vendita le patenti di ultima generazione prive dell’indicazione del luogo di residenza.

Nella vendita libera una persona potrà acquistare al massimo quattro tagliandi, secondo le disposizioni dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive. Per le altre eventuali tre persone è sufficiente presentare anche una copia del documento d’identità. All’ingresso, invece, l’identità sarà controllata per ciascuno spettatore: tutti, minorenni compresi, dovranno mostrare un documento.

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