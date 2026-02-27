Coppa Italia, Olimpico sempre più deserto: la Lazio invita studenti e docenti di un Istituto

In un clima di piena contestazione, i tifosi biancocelesti hanno deciso di disertare ancora una volta lo Stadio Olimpico in occasione dell’attesa semifinale d’andata di Coppa Italia contro l'Atalanta.

Dopo la conclusione della prelazione riservata agli abbonati e le prime stime all'apertura della vendita libera, filtra infatti la previsione di un Olimpico ancora una volta semivuoto, scenario che conferma la forte tensione tra ambiente e società.

La Lazio corre ai ripari

La società biancoceleste ha deciso di correre ai ripari e provare a riempire gli spalti nella gara in programma il 4 marzo alle ore 21:00, invitando ufficialmente studenti, docenti, personale ATA, insieme ai rispettivi familiari, ad assistere gratuitamente all'incontro. L'invito è stato esteso all'Istituto Biagio Pascal.