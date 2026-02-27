Simone Inzaghi verso l'esonero all'Al Hilal: cosa filtra dall'Arabia

Futuro fortemente in bilico per Simone Inzaghi. Dopo la debacle nella finale di Champions League contro il PSG, l'ex tecnico di Inter e Lazio la scorsa estate ha scelto l'Arabia Saudita per lanciarsi nella Saudi pro League dopo quattro stagioni alla guida tecnica della beneamata. Tuttavia, sembra che il suo destino sia stato messo in discussione, a seguito degli ultimi risultati negativi dell'Al Hilal in campionato.

Nel giro di un solo mese, la squadra del tecnico piacentino è passata dal primo posto a più sette punti dalla seconda, al terzo a meno tre lunghezze dall'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, attualmente capolista, e alle spalle anche dell'Al Ahli.

Stasera si terrà una riunione speciale per decidere se esonerare Inzaghi dall'incarico di allenatore della squadra, e l'ostacolo più grande è il suo enorme contratto, e il bilancio del club è senza soldi e soffre di un forte deficit. .. - Se il comitato di reclutamento approverà il suo esonero e si farà carico dei costi per la risoluzione del contratto e la sostituzione, il suo esonero sarà annunciato ufficialmente stasera.